لامين يامال يطمئن جماهير إسبانيا بعد التعثر: لا أحد يعرف البطل قبل 19 يوليو

وجه لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، رسالة طمأنينة إلى جماهير منتخب بلاده، مؤكدًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية للحكم على فرص التتويج بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأبدى يامال استغرابه من حالة التشاؤم التي أحاطت بمنتخب إسبانيا عقب التعادل السلبي في المباراة الافتتاحية، مشددًا على أن مشوار البطولة ما زال طويلًا، وأن النتائج الأولى لا تعكس بالضرورة هوية البطل.

وجود لامين يامال

وترى وسائل الإعلام الإسبانية أن وجود لامين يامال يمثل عنصرًا حاسمًا في تشكيلة منتخب "لا روخا"، خاصة بعدما ظهر تأثير غيابه عن التشكيل الأساسي أمام كاب فيردي، قبل أن يدفع به المدير الفني لويس دي لا فوينتي في الدقائق الأخيرة لمحاولة اختراق التكتل الدفاعي للمنافس.

من سيفوز بكأس العالم

وقال يامال في تصريحات لصحيفة "إل بايس": "حتى يوم 19 يوليو لن تعرفوا من سيفوز بكأس العالم، وأنتم تريدون معرفة ذلك اليوم".

وأضاف نجم برشلونة: "أنتم الصحفيون دائمًا تريدون إنهاء القصة بسرعة، نحن ما زلنا في الجولة الأولى، إسبانيا حصلت على نقطة، والبرتغال حصلت على نقطة، الأرجنتين فازت 3-0، وفرنسا فازت 3-1، فهل تعتقدون أن فرنسا والأرجنتين ستصلان إلى النهائي؟".

الاستمتاع بالمباريات

وتابع اللاعب الشاب: "نحن في الجولة الأولى من كأس العالم، وهذا شيء لا أفهمه. بدلًا من الاستمتاع بالمباريات، تريدون الوصول إلى استنتاج سريع جدًا. بالنسبة لكم إسبانيا أصبحت سيئة للغاية، لكن من يفهم كرة القدم يعرف أن الأمر ليس كذلك".

وكان لويس دي لا فوينتي قد أكد جاهزية لامين يامال للمواجهة المقبلة أمام منتخب السعودية، لكنه رفض الكشف عن إمكانية الدفع به أساسيًا في المباراة.

وشدد يامال، الذي يرتدي القميص رقم 19 مع منتخب إسبانيا، على أن الفريق لا يزال يمتلك الوقت لتصحيح المسار، وأن الحكم الحقيقي سيكون مع نهاية البطولة وليس بعد مباراة واحدة فقط.