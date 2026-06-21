كريس وود: أحلم بالتسجيل في كأس العالم.. وأتمنى هز شباك مصر لمساعدة نيوزيلندا

أكد كريس وود، مهاجم منتخب نيوزيلندا، أن تسجيل هدف في نهائيات كأس العالم سيكون لحظة استثنائية في مسيرته، معربًا عن أمله في قيادة منتخب بلاده لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة مصر المرتقبة.

وقال وود في تصريحاته: "بالطبع سيكون الأمر خاصًا جدًا بالنسبة لي أن أسجل في كأس العالم، لذلك نعم، أتمنى أن أكون قادرًا على القيام بالمهمة وتسجيل بعض الأهداف أمام مصر".

وأضاف مهاجم نيوزيلندا: "تسجيل الأهداف سيساعد الفريق بالتأكيد، وهذا هو الهدف الأساسي، أن أقدم الإضافة المطلوبة لمساعدة زملائي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة منتخب مصر ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في المنافسة على التأهل للدور المقبل.