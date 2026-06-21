مدرب نيوزيلندا: محمد صلاح لاعب موهوب ويشكل تهديدا كبيرا في كأس العالم

أكد دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا قوة محمد صلاح نجم منتخب مصر مشيرا إلى أنه تهديد قوي لمنتخبه في المباراة المرتقبة بكأس العالم.

وقال مدير نيوزيلندا :كريس وود يعرف محمد صلاح جيدًا، ولعب ضده عدة مرات، لكنه لاعب عالمي.

وأضاف : محمد صلاح تهديد لنا وربما لم تكن المباراة الأخيرة هي المباراة التي أرادها لكنه جاء هنا ليؤدي بأفضل شكل ممكن في كأس العالم، كما هو الحال مع كل النجوم الكبار.

واختتم مدرب نيوزيلندا تصريحاته قائلا : أنا متأكد أن محد صلاح سيكون جاهزًا ليضع بصمته في هذه النسخة من كأس العالم لأنه لاعب موهوب.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي فجر الإثنين 22 يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026‏‎.‎

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ‏إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي المميز حفيظ دراجي وعلي محمد علي‎.‎

وسيتولى حفيظ دراجي التعليق عبر قناة‎ beIN Sports Max 1‎، فيما يعلق علي محمد علي على أحداث اللقاء عبر قناة‎ ‎beIN Sports Max 2.‎