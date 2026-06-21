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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا  على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لمنتخب مصر، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.


مكاسب الفراعنة

ويسعى منتخب مصر لكسر سلسلة عدم الانتصارات خلال المشاركات في بطولة كأس العالم على مدار التاريخ.

ويحاول حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز الأول للفراعنة في كأس العالم لضمان التأهل لدور ال32 من البطولة 

تحذيرات العميد

ووجه حسام حسن تحذير للثنائي مروان عطية وأحمد فتوح من الانذارات والغياب عن مواجهة إيران

وطالب العميد لاعبو المنتخب بضرورة تسجيل هدف مبكر واستغلال الفرص السلة لكسب المباراة وضرورة الضغط المتقدم والتوازن الدفاعي

كمان وجه بضرورة عدم الاستعجال في إنهاء الهجمات استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء

وحرص العميد على التنبيه على اللاعبين بعدم الاعتراض على القرارات التحكيمية وإغلاق المساحات أمام نيوزيلندا والتركيز داخل الملعب

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة والمعلقين‎  
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يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي فجر الإثنين 22 يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026‏‎.‎
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ‏إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي المميز حفيظ دراجي وعلي محمد علي‎.‎
وسيتولى حفيظ دراجي التعليق عبر قناة‎ beIN Sports Max 1‎، فيما يعلق علي محمد علي على أحداث اللقاء عبر قناة‎ ‎beIN Sports Max 2.‎
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منتخب مصر مصر ونيوزيلندا كاس العالم كأس العالم 2026 منتخب نيوزيلندا

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