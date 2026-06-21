هيشتغل بشكل سريع.. موقف الزمالك بعد تخصيص أرض جديدة للنادي في 6 أكتوبر

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك حرص على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، بعد الخطوات التي شهدها ملف الأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تلقاه النادي يعكس اهتمام الدولة بالأندية الجماهيرية ودورها في المجتمع.

قال أضا، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026، عبر قناة «صدى البلد»: «الزمالك وجه شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما يخص أرض الزمالك الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، وإن الدولة كانت بتساعد النادي في هذا الموضوع».

أضاف: «وبالمناسبة دي حاجة مهمة جدًا، فكرة إن رئيس الدولة بيوجه لمساعدة الأندية الجماهيرية والشعبية، ودي رسالة لكل الناس إن مصر من أول الرئيس السيسي عارف إن الأندية الشعبية مهمة جدًا».

أوضح أضا أن إدارة الزمالك أبدت التزامًا كاملًا بجميع الاشتراطات والاتفاقات المرتبطة بالمشروع، في إطار سعيها لضمان عدم تعثر الملف مستقبلًا وتفادي ما حدث في ملف الأرض السابقة.

تابع: «نادي الزمالك وجه في البيان الشكر إلى الرئيس السيسي والدولة المصرية، وأكد التزامه بكافة الاتفاقات اللي الدولة ألزمته بها، وهنشتغل بشكل سريع، مجلس الزمالك مش عايز يقع في نفس الفخ السابق بتاع الأرض اللي تم سحبها».

اختتم تصريحاته مؤكدًا أن النادي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية لمتابعة المشروع، موضحًا: «كمان نادي الزمالك شكل لجنة موجودة برئاسة هشام نصر، هتكون هي المسؤولة عن كافة الأمور التي تخص أرض الزمالك، ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة».