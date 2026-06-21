قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا
وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت
الصحة: القضاء على مرض الجذام بحلول 2030.. والأدوية بالمجان
تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيشتغل بشكل سريع.. موقف الزمالك بعد تخصيص أرض جديدة للنادي في 6 أكتوبر

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك حرص على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، بعد الخطوات التي شهدها ملف الأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تلقاه النادي يعكس اهتمام الدولة بالأندية الجماهيرية ودورها في المجتمع.

قال أضا، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026، عبر قناة «صدى البلد»: «الزمالك وجه شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما يخص أرض الزمالك الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، وإن الدولة كانت بتساعد النادي في هذا الموضوع».

أضاف: «وبالمناسبة دي حاجة مهمة جدًا، فكرة إن رئيس الدولة بيوجه لمساعدة الأندية الجماهيرية والشعبية، ودي رسالة لكل الناس إن مصر من أول الرئيس السيسي عارف إن الأندية الشعبية مهمة جدًا».

أوضح أضا أن إدارة الزمالك أبدت التزامًا كاملًا بجميع الاشتراطات والاتفاقات المرتبطة بالمشروع، في إطار سعيها لضمان عدم تعثر الملف مستقبلًا وتفادي ما حدث في ملف الأرض السابقة.

تابع: «نادي الزمالك وجه في البيان الشكر إلى الرئيس السيسي والدولة المصرية، وأكد التزامه بكافة الاتفاقات اللي الدولة ألزمته بها، وهنشتغل بشكل سريع، مجلس الزمالك مش عايز يقع في نفس الفخ السابق بتاع الأرض اللي تم سحبها».

اختتم تصريحاته مؤكدًا أن النادي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية لمتابعة المشروع، موضحًا: «كمان نادي الزمالك شكل لجنة موجودة برئاسة هشام نصر، هتكون هي المسؤولة عن كافة الأمور التي تخص أرض الزمالك، ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة».

الزمالك نادي الزمالك عبد الفتاح السيسي فريق الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولي: الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم

نقيب المعلمين

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

التعليم العالي

التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعزز حضورها الدولي خلال العام المالي 2026/2025

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد