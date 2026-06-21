أضا يكشف تفاصيل رسالة ممدوح عباس الغامضة.. استراحة محارب

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الرسالة التي نشرها ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، عبر حسابه على منصة "إكس"، وأعلن خلالها حصوله على "استراحة محارب"، أثارت حالة من القلق والتساؤلات بين جماهير القلعة البيضاء بشأن حالته الصحية وظروف ابتعاده خلال الفترة المقبلة.

قال أضا، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم عبر قناة «صدى البلد»، نقلًا عن مصدر مقرب من ممدوح عباس، إن الرئيس الشرفي للزمالك يخضع حاليًا لرحلة علاجية ويحتاج إلى فترة من الراحة والابتعاد عن الضغوط المختلفة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي مستجدات تخص النادي أو أوضاعه الإدارية.

أوضح المصدر أن المقصود بعبارة "الزمالك في أيدٍ أمينة"، التي وردت في رسالة ممدوح عباس، هو ثقته الكاملة في جماهير النادي ومجلس الإدارة الحالي وجميع المسؤولين القائمين على إدارة شؤون القلعة البيضاء، مشددًا على أن الرسالة حملت طابعًا مطمئنًا أكثر من كونها رسالة وداع أو ابتعاد نهائي.

أشار محمد طارق أضا إلى أن ممدوح عباس يحرص دائمًا على متابعة أحوال النادي ودعمه، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا، في ظل حالة التقدير الكبيرة التي يحظى بها بين جماهير الزمالك.

https://www.youtube.com/watch?v=YnEqoo7t1uA