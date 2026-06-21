بشير التابعي: حماس حسام حسن سلاح منتخب مصر في كأس العالم

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن يمتلك ميزة استثنائية تميزه عن العديد من المدربين المشاركين في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن شغفه الكبير وحماسه الدائم يمنحان المنتخب دفعة معنوية قوية.

وقال التابعي، خلال تصريحاته لبرنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن حسام حسن يتمتع بطاقة وروح قتالية كبيرة تنعكس على اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن المدير الفني يحمل همّ المنتخب دائمًا ويحرص على تحقيق أفضل النتائج للفريق.

وأضاف أن إخلاص حسام حسن وارتباطه العاطفي بالمنتخب الوطني يمثلان أحد أهم عوامل نجاحه، ويمنحان اللاعبين ثقة إضافية خلال مشوارهم في البطولة.