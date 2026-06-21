جمال عبدالحميد: مواجهة نيوزيلندا ليست مقلقة.. وغموض المنافس يزيد صعوبة المباراة

قال جمال عبدالحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا يشعر بالقلق تجاه حظوظ المنتخب الوطني في مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون القدرة على تحقيق الفوز إذا ظهروا بنفس الجدية والتركيز اللذين قدموهما أمام بلجيكا.

وأضاف عبدالحميد، خلال تصريحاته لبرنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، أن صعوبة منتخب نيوزيلندا تكمن في غموض نقاط القوة والضعف لديه، وعدم امتلاكه أسلوبًا واضحًا، وهو ما قد يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.

وأكد أن احترام المنافس سيكون مفتاح الفوز، مشيرًا إلى أن منتخب مصر قادر على التفوق على نيوزيلندا وإيران إذا تعامل مع المباراتين بالتركيز والانضباط نفسيهما اللذين ظهر بهما أمام بلجيكا.