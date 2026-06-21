أشرف قاسم يُحذّر منتخب مصر من هذه النقاط للفوز على منتخب نيوزيلندا

حذَّر أشرف قاسم ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبي منتخب مصر من الاستهانة بمواجهة نيوزيلندا المقبلة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المباراة تختلف تمامًا عن مواجهة بلجيكا.

وأوضح “قاسم” خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن منتخب نيوزيلندا يمتلك نقاط قوة واضحة، أبرزها التفوق في الكرات الهوائية والانطلاقات السريعة والقدرات الهجومية التي قد تسبب مشاكل للفراعنة.

وقال: "مواجهة نيوزيلندا مختلفة عن بلجيكا، لكن الهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن الفوز في هذه المباراة سيكون خطوة مهمة للغاية نحو التأهل إلى الدور التالي، مطالبًا اللاعبين بالتركيز الشديد وعدم منح المنافس أي فرصة لاستغلال نقاط قوته.