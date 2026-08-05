مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس بطريق بلبيس العاشر بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 12 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بطريق بلبيس العاشر من رمضان دائرة محافظة الشرقية بالقرب من كارته الطريق الإقليمي وتم نقل المصابين الي مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يفيد استقبال 12 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما تم استقبال جثة هامدة لشخص وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بطريق بلبيس العاشر من رمضان دائرة محافظة الشرقية بالقرب من كارته الطريق الإقليمي وتم نقل المصابين الي مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.