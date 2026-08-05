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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ١٢٧١ لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، وضمان انتظام سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك على النحو التالي:

سامي حمد معجل الإشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينة أبو حماد للإشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينة الحسينية

أشرف السيد عامر  رئيس مركز ومدينة منيا القمح للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس

السيد عبد الرازق مصطفى رئيس مركز ومدينه أبو كبير للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة منيا القمح

أحمد محمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر

محمد بهاء الدين أحمد رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير

محمد السواح عبدالله رئيس مركز ومدينة أولاد صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق

محمد حسن الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو حماد

أيمن احمد بكر رئيس مركز ومدينة ههيا للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة فاقوس

عبدالعاطي عبدالفتاح علي رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا

محمد السيد أحمد غنيم مدير عام بمجموعة وظائف القيادات بالإدارة المحلية بالديوان العام (ندباً) للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات

يسري محمد راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للعمل بوظيفة رئيس حي أول الزقازيق

عمرو مصطفى محمد رئيس حي أول الزقازيق للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الابراهيميه

محمد أحمد عطية العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، مع القيام بمهام عمل وظيفه مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالديوان العام (بجانب عمله).

وأكد المهندس حازم الاشموني ان هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وفي إطار إعادة تنظيم العمل بينهم بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات القيادية، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جودة الخدمات.

كما شدد المحافظ على الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار، كلٌ فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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