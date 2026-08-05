قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2026 بعد بدء تسجيل الرغبات
الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مدير تعليم الشرقية يتفقد مدرسة أولاد عابدين بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027، وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية، أجرى اللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، ومحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولة تفقدية بموقع مدرسة أولاد عابدين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمدرسة تمهيدا لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

رافقهما خلال الجولة أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة فاقوس التعليمية، إلى جانب مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية والشركة المنفذة للمشروع، حيث تم متابعة نسب التنفيذ والتجهيزات النهائية للمدرسة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد رمضان أن المدرسة الجديدة تمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بإدارة فاقوس، إذ ستسهم في خفض كثافات الطلاب داخل الفصول، إلى جانب القضاء على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما ينعكس إيجابيا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وشدد وكيل أول الوزارة، خلال لقائه بمسؤولي الشركة المنفذة، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات النهائية وفقا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان جاهزية المدرسة لدخول الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالشرقية في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ولائقة تضمن تقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار مديرية التربية والتعليم بالشرقية في تنفيذ خطتها للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخفض كثافات الفصول، وإنهاء نظام الفترتين، بما يحقق أفضل بيئة تعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.إذا رغبت، أستطيع أيضا إعداد نسخة بصياغة صحفية تناسب النشر في جريدة ورقية مع مقدمة أكثر قوة وجاذبية.

التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمرحلة الابتدائية فاقوس التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

رقابة مشددة

رقابة مشددة على الأعلاف والأسمدة.. إنجازات جديدة لمركز الأغذية والأعلاف خلال يوليو

جامعة عين شمس

بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن التخرج في كلية التجارة خلال ثلاث سنوات

الرئيس السيسي يهنئ رئيس بوليفيا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ رئيس بوليفيا بذكرى يوم الاستقلال

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد