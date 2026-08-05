استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مدير تعليم الشرقية يتفقد مدرسة أولاد عابدين بفاقوس

في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027، وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية، أجرى اللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، ومحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولة تفقدية بموقع مدرسة أولاد عابدين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمدرسة تمهيدا لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

رافقهما خلال الجولة أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة فاقوس التعليمية، إلى جانب مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية والشركة المنفذة للمشروع، حيث تم متابعة نسب التنفيذ والتجهيزات النهائية للمدرسة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد رمضان أن المدرسة الجديدة تمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بإدارة فاقوس، إذ ستسهم في خفض كثافات الطلاب داخل الفصول، إلى جانب القضاء على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما ينعكس إيجابيا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وشدد وكيل أول الوزارة، خلال لقائه بمسؤولي الشركة المنفذة، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات النهائية وفقا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان جاهزية المدرسة لدخول الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالشرقية في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ولائقة تضمن تقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار مديرية التربية والتعليم بالشرقية في تنفيذ خطتها للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخفض كثافات الفصول، وإنهاء نظام الفترتين، بما يحقق أفضل بيئة تعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.إذا رغبت، أستطيع أيضا إعداد نسخة بصياغة صحفية تناسب النشر في جريدة ورقية مع مقدمة أكثر قوة وجاذبية.