محافظ الشرقية يبحث مع اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري دعم القوافل العلاجية المجانية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، الدكتورة نجلاء عبد المنعم مساعد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل عضو اللجنة والمنسق العام للقوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، ومحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة لمتابعة انتظام سير القوافل الطبية المجانية وتعزيز جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد محافظ الشرقية خلال اللقاء حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على استمرار دعم المبادرات الصحية والقوافل العلاجية المجانية تنفيذًا لتوجيهات الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

من جانبها، أشادت الدكتورة نجلاء عبد المنعم بالتعاون القائم مع محافظة الشرقية، مؤكدة استمرار التنسيق لتنفيذ المزيد من المبادرات والقوافل الطبية المجانية، موضحة أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تمثل ذراع الدولة للاستجابة السريعة للحالات الإنسانية، من خلال إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، ودعم مرضى أورام المخ وزراعة النخاع والأطراف الصناعية، إلى جانب التنسيق مع المستشفيات الحكومية ومستشفيات القوات المسلحة والهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، استعرض ممثل مؤسسة بنك الشفاء المصري جهود المؤسسة في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القوافل الحالية تغطي نحو 44% من الاحتياجات الفعلية المستهدفة على مستوى الجمهورية، مع خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة، تستهدف تنفيذ 100 قافلة طبية سنويًا بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات علاجية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم اللقاء بإهداء درع تذكارية لمحافظ الشرقية، تقديرًا لجهوده في دعم أعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وتعاونه المستمر في تيسير تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالمحافظة، بما يعزز جهود الدولة في توسيع مظلة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.