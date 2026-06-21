الجهاز الفني لمنتخب مصر يُعاين ملعب مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 | صور

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تفقد الملعب الذي يستضيف مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بمدينة فانكوفر الكندية، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة المُرتقبة.

وشهدت الجولة التفقدية حضور المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، برفقة مدير المنتخب إبراهيم حسن، والمدرب العام طارق سليمان، إلى جانب إداري الفريق وليد بدر، حيث قام أعضاء الجهاز الفني بمعاينة جميع مرافق الملعب، والاطلاع على أرضية الميدان، وغرف الملابس، والمداخل والمخارج، بالإضافة إلى مختلف التفاصيل التنظيمية التي تسبق اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جميع الجوانب المتعلقة بملعب المباراة، لضمان توفير أفضل الأجواء للاعبين قبل المواجهة، خاصة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار المنتخب خلال البطولة، ويعد خطوة مهمة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يحتضن الملعب بمدينة فانكوفر المواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب نيوزيلندا، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل رغبة المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويتميز الملعب بموقعه في واحدة من أكبر المدن الكندية المستضيفة للبطولة، كما أنه يعد من الملاعب التي لا تتأثر كثيرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة إقامة كأس العالم، حيث تسجل المدينة في شهر يونيو أجواء معتدلة، وهو ما يوفر ظروفًا مناسبة لإقامة المباريات بأفضل صورة ممكنة.

ويتسع الملعب لنحو 54 ألف متفرج، ويعد من أبرز الملاعب الكندية الحديثة، إذ يستضيف العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب كونه الملعب الرئيسي لعدد من الأندية المحلية، ويتميز ببنية تحتية متطورة ومرافق متكاملة، ما يجعله واحدًا من أبرز الملاعب المشاركة في استضافة منافسات كأس العالم 2026، ويُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال مواجهة مصر ونيوزيلندا.