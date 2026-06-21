الإكوادور وكوراساو يُعلنان التشكيل الرسمي لمواجهة الجولة الثانية في كأس العالم 2026

أعلن منتخبا الإكوادور وكوراساو التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وتقام المباراة على ملعب مدينة كانساس، وسط ترقب كبير من جماهير المنتخبين، خاصة أن لقاءات الجولة الثانية غالبًا ما تكون حاسمة في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة، بعد انتهاء مباريات الجولة الافتتاحية.

واعتمد منتخب الإكوادور على تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والسرعة، حيث يقود هرنان جالينديز حراسة المرمى، بينما يتواجد في خط الدفاع كل من آلان فرانكو، وبيرو هينكابي، وويليان باتشو، وبيرفيس إستوبينان.

وفي خط الوسط، دفع الجهاز الفني بكل من ألان ألكيفار، ومويسيس كايسيدو، وبيدرو فيتي، من أجل فرض السيطرة على منطقة المناورات وصناعة الفرص للمهاجمين.

أما في الخط الأمامي، فيقود المخضرم إينر فالنسيا هجوم الإكوادور، إلى جانب جونزالو بلاتا وكيفن بوباه، مع الاعتماد على السرعات والتحركات المستمرة لاختراق دفاعات المنافس.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب كوراساو المباراة بتشكيل يسعى من خلاله إلى تحقيق مفاجأة أمام المنتخب الإكوادوري، حيث يبدأ روم في حراسة المرمى، وأمامه كل من غاري، وفونفيل، وبرينيت، وأوبيسبو في الخط الخلفي.

ويتكون خط الوسط من فلورانوس، وكومينينسيا، وجونيو باكونا، ولياندرو باكونا، بينما يقود الهجوم الثنائي تشونج ولوكاديا، أملاً في استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى الإكوادور.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ تمثل نقاطها خطوة مؤثرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الخامسة، وهو ما يجعل المواجهة مرشحة للإثارة والندية منذ صافرة البداية وحتى اللحظات الأخيرة.