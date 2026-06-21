قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دينيز أونداف يحصد جائزة رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026
في ذكراه .. لغز في وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ
دعاء ليلة امتحانات الثانوية العامة.. اللهم إني استودعتك كل ما ذاكرته وحفظته فردّه لي عند حاجتي إليه
موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام
خبير عسكري: الإعلام العبري يشن هجوما على ترامب بسبب مذكرة التفاهم مع إيران
صديقة المدرب تُشعل الجدل داخل معسكر ألمانيا في كأس العالم .. واللاعبون منزعجون
رصد صاروخ فرط صوتي يمر فوق العاصمة كييف متجهًا إلى غرب أوكرانيا
النيابة تتحرّك في 3 قضايا أثارت الرأي العام .. تفاصيل صادمة وتحذيرات عاجلة | فيديو
ترتيب المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 بعد فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1
هل بيزيرا هيتباع ولا مكمل؟ .. حسين لبيب يحسم الجدل
ضياء الدين داوود: لا يوجد ما يُسمى بـ «وقف المنان» وأشكر الرئيس السيسي لـ«نزع فتيل الأزمة»|فيديو
إعلام بريطاني: رئيس الوزراء قد يقدّم استقالته يوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة قوية تُهدّد استمرار «شلوتربيك» نجم دفاع ألمانيا في كأس العالم 2026

نيكو شلوتربيك
نيكو شلوتربيك
رباب الهواري

تلقى منتخب ألمانيا ضربة قوية خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما تحوم الشكوك حول قدرة مدافعه نيكو شلوتربيك على استكمال المنافسات، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والجماهير الألمانية.

وأثار المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، المخاوف بشأن حالة المدافع الدولي، بعدما كشف أن الفحوصات الأولية لا تبعث على التفاؤل، مؤكدًا أن هناك اشتباهًا في تعرض اللاعب لإصابة على مستوى أربطة الركبة، وهي من الإصابات التي قد تحتاج إلى فترة طويلة من العلاج والتأهيل.

وأوضح ناغلسمان في تصريحاته أن المؤشرات الحالية ليست إيجابية، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يواصل تقييم حالة اللاعب بدقة من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية استمراره مع المنتخب في البطولة أو استبعاده من القائمة.

ويُعد شلوتربيك أحد العناصر المهمة في الخط الخلفي للمنتخب الألماني، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بفضل قوته الدفاعية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف، وهو ما يجعل غيابه المحتمل خسارة كبيرة للفريق في مرحلة حاسمة من منافسات كأس العالم.

وينتظر المنتخب الألماني نتائج الفحوصات الطبية النهائية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي المناسب، بالإضافة إلى حسم موقفه من المباريات المقبلة.

وفي حال تأكد إصابته بقطع أو تمزق في أربطة الركبة، فإن مشواره في البطولة قد ينتهي رسميًا، ليضطر منتخب ألمانيا إلى البحث عن بديل قادر على تعويض غيابه في المواجهات القادمة.

وتترقب الجماهير الألمانية بقلق الإعلان الرسمي عن التشخيص النهائي، آملة أن تكون الإصابة أقل خطورة مما تشير إليه التقديرات الأولية، حتى يتمكن شلوتربيك من العودة سريعًا ومواصلة دعم منتخب بلاده في مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي.

منتخب المانيا ساحل العاج كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

المحمول

بعد واقعة طالب الشرقية .. كيف تكشف على الهواتف المسجلة باسمك؟

الملوخية البايتة

ظهور دود في الملوخية البايتة.. حقيقة علمية أم شائعة شعبية؟

سعر الذهب

1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

بالصور

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد