إصابة قوية تُهدّد استمرار «شلوتربيك» نجم دفاع ألمانيا في كأس العالم 2026

تلقى منتخب ألمانيا ضربة قوية خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما تحوم الشكوك حول قدرة مدافعه نيكو شلوتربيك على استكمال المنافسات، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والجماهير الألمانية.

وأثار المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، المخاوف بشأن حالة المدافع الدولي، بعدما كشف أن الفحوصات الأولية لا تبعث على التفاؤل، مؤكدًا أن هناك اشتباهًا في تعرض اللاعب لإصابة على مستوى أربطة الركبة، وهي من الإصابات التي قد تحتاج إلى فترة طويلة من العلاج والتأهيل.

وأوضح ناغلسمان في تصريحاته أن المؤشرات الحالية ليست إيجابية، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يواصل تقييم حالة اللاعب بدقة من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية استمراره مع المنتخب في البطولة أو استبعاده من القائمة.

ويُعد شلوتربيك أحد العناصر المهمة في الخط الخلفي للمنتخب الألماني، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بفضل قوته الدفاعية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف، وهو ما يجعل غيابه المحتمل خسارة كبيرة للفريق في مرحلة حاسمة من منافسات كأس العالم.

وينتظر المنتخب الألماني نتائج الفحوصات الطبية النهائية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي المناسب، بالإضافة إلى حسم موقفه من المباريات المقبلة.

وفي حال تأكد إصابته بقطع أو تمزق في أربطة الركبة، فإن مشواره في البطولة قد ينتهي رسميًا، ليضطر منتخب ألمانيا إلى البحث عن بديل قادر على تعويض غيابه في المواجهات القادمة.

وتترقب الجماهير الألمانية بقلق الإعلان الرسمي عن التشخيص النهائي، آملة أن تكون الإصابة أقل خطورة مما تشير إليه التقديرات الأولية، حتى يتمكن شلوتربيك من العودة سريعًا ومواصلة دعم منتخب بلاده في مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي.