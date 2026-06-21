محمد بركات: كوت ديفوار قادرة على إحراج ألمانيا في كأس العالم 2026

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب كوت ديفوار يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية أمام ألمانيا خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن المنتخب الإيفواري أثبت قدراته خلال المباراة الأولى بعد تحقيق الفوز على الإكوادور، مشيرًا إلى أنه قادر على إحراج المنتخب الألماني إذا استغل نقاط قوته بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الحكم على مستوى ألمانيا لا يزال مبكرًا، خاصة أن المباراة الأولى كانت أمام كوراساو، وهو منافس لا يمكن اعتباره مقياسًا حقيقيًا لقدرات الماكينات الألمانية، متوقعًا أن تشهد المواجهة صراعًا قويًا بين المنتخبين.