محمد بركات: حتى لو لم يُتوج الأهلي بالدوري أنا راضٍ عن عودته لشخصيته القوية

أكد محمد بركات أن النادي الأهلي سيقاتل حتى آخر لحظة في المنافسة، مشددًا على أن كل شيء في النهاية “بيد ربنا”.

تصريحات بركات

وأوضح بركات خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق”أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به الأهلي في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن هذا هو الشكل الذي يعرفه عن الفريق، الذي يلعب بروح هجومية وإصرار كبير، مثل الانتصارات الكبيرة على الزمالك وإنبي.

وأضاف أن الفريق يمتلك شخصية قوية ودعمًا جماهيريًا مستمرًا داخل المدرجات، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تظل خلف فريقها حتى اللحظة الأخيرة، وهو ما يعتبره الشكل الطبيعي للنادي.

وأشار إلى أنه حتى في حال عدم التتويج بالدوري، فإنه سيكون راضيًا إذا أنهى الفريق الموسم بشكل قوي يعكس عودته الحقيقية، مع أهمية استغلال فترة الراحة والصفقات الجديدة لمعالجة الأخطاء وبناء موسم أفضل.

كما أشاد بركات بموقف جماهير الأهلي بعد مباراة بيراميدز، مؤكدًا أن رد فعلهم كان له تأثير إيجابي على اللاعبين، وأن استمرار الدعم رغم النتائج السلبية هو السلوك الطبيعي لجمهور النادي.