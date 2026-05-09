كريم رمزي: الأهلي يفلتر أسماء صفقات الصيف قبل الحسم النهائي

كشف الإعلامي كريم رمزي أن النادي الأهلي يدرس إمكانية التعاقد مع لاعب بتروجيت بدر موسى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رمزي خلال برنامجه “من القاهرة” أن هناك تواصلًا مع مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن اللاعب ضمن قائمة الأسماء المرشحة، مشيرًا إلى أنه يُنظر إليه كأحد اللاعبين المميزين في الدوري المصري، مع احتمالية فتح باب التفاوض لضمه أو استبعاده وفقًا لعملية تقييم شاملة للأسماء المطروحة.

وأضاف أن المصدر أوضح أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن الأمر يعتمد على عملية “فلترة” دقيقة للاختيارات قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية.

كما أشار إلى أن مصدرًا مقربًا من اللاعب أكد أن هناك اهتمامًا من الأندية الأربعة المتصدرة للدوري المصري بضم بدر موسى، في ظل المستويات التي يقدمها مؤخرًا.