ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ 32 في كأس العالم 2026

قلب ألمانيا الطاولة علي منتخب كوت ديفوار ويحول تأخره إلي الفوز بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد “بي إم أو”، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح كوت ديفوار التهديف في الدقيقة 30؛ بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الطرف الأيسر لتصل إلى ديالو الذي سدد كرة من داخل منطقة الـ 6 ياردة لترتطم بالدفاع ومن ثم ترتد إلى كيسي ليسددها داخل الشباك.

وأدرك منتخب ألمانيا هدف التعادل في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ألمانيا عن طريق نديم أميري ليسدد أونداف الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب ألمانيا الهدف الثاني في الدقيقة 94، بعد تمريرة رائعة من فيليكس نميشا إلى أونداف الذي انفرد بالمرمى سدد كرة قوية بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

وأُلغي هدف لصالح ألمانيا بعد مخالفة على بافلوفيتش عقب لصطدامه بحارس مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 21.

تشكيل الماكينات الألمانية



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ناثانييل براون، نيكو شلوتربيك، جوناثان تاه، جوشوا كيميش.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميشا.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، جمال موسيالا، ليروي ساني.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.



تشكيل كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، أوديلون كوسونو، ويلفريد سينجو.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسيه، كريست أولاي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أنجي يوان بوني، أماد ديالو.