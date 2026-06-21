صديقة المدرب تُشعل الجدل داخل معسكر ألمانيا في كأس العالم .. واللاعبون منزعجون

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن حالة من الجدل داخل معسكر منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم، بسبب الظهور المتكرر لصديقة المدير الفني يوليان ناغلسمان داخل فندق إقامة المنتخب وفي التدريبات.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مصدر الجدل هذه المرة لم يكن زوجات أو صديقات اللاعبين، بل لينا فورزنبرغر، صديقة ناغلسمان، التي أصبحت حاضرة بشكل شبه دائم داخل معسكر المنتخب، خلال الاستعدادات لمواجهة كوت ديفوار.

وبحسب الصحيفة، شوهدت فورزنبرغر في أكثر من مناسبة خلال تدريبات المنتخب، كما يُتوقع أن تكون من بين الحضور خلف مقاعد بدلاء ألمانيا خلال المباراة المقبلة.

وتبلغ لينا فورزنبرغر 34 عاماً، وكانت تعمل سابقاً صحفية، إلا أن ظهورها المتكرر داخل المعسكر أثار انتقادات وتساؤلات، حتى أن بعض اللاعبين بدأوا يشعرون بالانزعاج من وجودها الدائم، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وكتبت صحيفة "بيلد" أن أي "سيدة أولى" للمنتخب الألماني لم تحظ بهذا القدر من الظهور من قبل، مشيرة إلى أن الأمر بات محل نقاش داخل المعسكر.

كما انضم أسطورة الكرة الألمانية لوثر ماتيوس إلى المنتقدين، معتبراً أن هذا الظهور المتكرر "ليس مثالياً"، وقال: "لا ينبغي أن تظهر كثيراً في الصور، هذا ليس مثالياً برأيي".