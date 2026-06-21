دينيز أونداف يحصد جائزة رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026

حصد دينيز أونداف، مهاجم منتخب ألمانيا، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد ما لعب الدور الأبرز في انتصار منتخب بلاده المثير على منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقدّم أونداف أداءً استثنائيًا بعد ما شارك بديلًا في الشوط الثاني، ليقود المنتخب الألماني إلى فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين بعد مباراة شهدت الكثير من الإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وكان منتخب كوت ديفوار قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله فرانك كيسيه في الدقيقة الثلاثين، ليقترب من حسم التأهل، في ظل تفوقه في أغلب فترات النصف الأول من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب الألماني ضغطه الهجومي بحثًا عن تعديل النتيجة، وأجرى المدير الفني يوليان ناجلسمان عدة تغييرات هجومية كان أبرزها الدفع بدينيز أونداف، الذي نجح سريعًا في تغيير مجريات اللقاء.

وأثمرت محاولات ألمانيا عن هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والستين، عندما ارتقى أونداف لعرضية متقنة من نديم أميري، ليسدد الكرة برأسه داخل الشباك، معيدًا الأمل لمنتخب بلاده.

واستمرت المحاولات الألمانية حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث استغل أونداف تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في المرمى، مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الألمانية.

وبفضل هدفيه الحاسمين، استحق دينيز أونداف جائزة رجل المباراة عن جدارة، بعدما قاد منتخب ألمانيا لتحقيق انتصار ثمين، قلب به تأخره إلى فوز مثير، ليضمن العبور إلى دور الاثنين والثلاثين ويؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز نجوم العالم