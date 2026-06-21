جمال حمزة: السنغال مرشحة لمفاجآت كبيرة في كأس العالم 2026

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخبات الأفريقية تواصل إثبات قوتها خلال منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المغرب وكوت ديفوار يقدمان مستويات مميزة، لكن منتخب السنغال لفت انتباهه بشكل خاص.

وأوضح حمزة خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن السنغال قدمت مباراة قوية للغاية أمام فرنسا وظهرت كند حقيقي لأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وهو ما يعكس التطوّر الكبير الذي تشهده الكرة السنغالية خلال السنوات الأخيرة.

وقال نجم الزمالك السابق إن المنتخب السنغالي يمتلك عناصر مميزة وقدرات فنية وبدنية تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة، متوقعًا أن ينجح في الوصول إلى مراحل متقدمة من المونديال.