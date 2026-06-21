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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية بعد واقعة دهـ.ـس بائعة الشاي: المسئولية لا تقع على القاصر وحده.. والأسرة شريك في الخطأ

النائبة نيفين فارس
النائبة نيفين فارس
محمد الشعراوي

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي على يد قاصر تكشف أبعادا تتجاوز الحادث نفسه، وتطرح تساؤلات مهمة حول مدى الالتزام بالمسؤولية داخل الأسرة والمجتمع. 

وأوضحت في تصريحات خاصة أن قيادة السيارة ليست مجرد مهارة فنية، بل مسؤولية تتطلب قدرًا من الوعي والنضج والقدرة على تقدير عواقب القرارات التي يتم اتخاذها أثناء السير على الطرق.

وأشارت إلى أن القوانين المنظمة للقيادة لم تحدد السن القانونية للحصول على الرخصة بشكل عشوائي، وإنما استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالنضج وتحمل المسؤولية. 

تشديد الإجراءات والعقوبات

وأضافت أن الحماس أو الثقة بالنفس لا يمكن أن يكونا بديلا عن الشروط القانونية التي تضمن سلامة السائق ومستخدمي الطريق.

وشددت فارس على أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث لا تتوقف عند القاصر، بل تمتد إلى كل شخص سمح له بقيادة السيارة أو تقاعس عن منعه من ذلك، مؤكدة أن الأسرة تتحمل دورا أساسيًا في حماية الأبناء والمجتمع من السلوكيات التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ومأساوية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتشديد الإجراءات والعقوبات ضد من يسمحون للأطفال بقيادة السيارات.

النائبة نيفين فارس نيفين فارس مجلس الشيوخ دهس بائعة الشاي

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