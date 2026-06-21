ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

أكد النائب محمد مجاهد أن أرض نادي الزمالك الجديدة بمدينة 6 أكتوبر تتمتع بمزايا استثمارية وإنشائية تعوض فارق المساحة مقارنة بالأرض القديمة، موضحًا أن نسبة البناء ارتفعت من 10% إلى 15%، بينما زادت نسبة الاستثمار من 30% إلى 40%.

وأشار “مجاهد” خلال برنامج الحكاية، إلى أن المسطح التجاري في الأرض الجديدة أصبح أكبر من نظيره في الأرض القديمة، ما يرفع من العائد الاستثماري للنادي، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن جراجًا يتسع لأكثر من ألف سيارة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للملاعب والخدمات والمنشآت الرياضية والاجتماعية.

وأضاف مجاهد أن موقع الأرض الجديد يشهد ارتفاعًا في القيمة الاستثمارية، مؤكدًا أن جميع هذه المزايا ساهمت في تعويض فرق المساحة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للنادي وأعضائه.