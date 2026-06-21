حسين لبيب: توجيهات الرئيس السيسي أنهت أزمة فرع الزمالك بعد أكثر من 20 عامًا

وجه الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته كان لها الأثر الأكبر في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

وقال حسين لبيب خلال مداخلة ببرنامج الحكاية، "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة نادي الزمالك أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الكريمة التي كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع نادي الزمالك اللي بقاله أكثر من عشرين سنة."

وأضاف رئيس الزمالك أن جماهير وأعضاء النادي بالملايين يثمنون هذا الدعم، مقدمًا الشكر أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزيرة الإسكان المهندسة رانيا المشاط، إلى جانب جميع المسؤولين الذين ساهموا في إنهاء الأزمة.