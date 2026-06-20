قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم
أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع
مسؤول إسرائيلي: «وقف النار مقابل وقف النار» مبدأنا على الجبهة اللبنانية
مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب
نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي
قيادي حزبي لبناني: الضغط الأمريكي وحده قادر على كبح نتنياهو ومنع انهيار التفاهمات الإقليمية
ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
تراجع التضخم وتثبيت الفائدة .. خبير عن توقعاته لقرارات البنك المركزي
البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات دين بـ 5 مليارات جنيه في أسبوع
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في غارتين على حي الصبرة بمدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: تغريدة ممدوح عباس لا علاقة لها بأي أزمة داخل الزمالك والأمور على ما يرام

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

قال أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، إن التغريدة التي نشرها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق لا علاقة لها بوجود أي أزمة داخل المجلس الحالي.

الزمالك

وأكد أحمد حسن، أن الأمور داخل الزمالك مستقرة وتسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي خلافات داخلية كما يتم تداوله، مشددًا على أن العلاقة بين الأطراف داخل النادي تسودها حالة من الهدوء في الوقت الحالي.

وتواجه إدارة النادي الأهلي تحديًا جديدًا في إطار التحضير للموسم المقبل، بعدما اصطدمت بصعوبة استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا لإقامة معسكر خارجي خلال فترة الإعداد الصيفية.

كانت الإدارة قد وضعت إسبانيا على رأس قائمة الدول المرشحة لاستضافة معسكر الفريق، المقرر انطلاقه خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول دول الاتحاد الأوروبي باتت تهدد تنفيذ هذا المخطط.

وتدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي عددًا من البدائل خارج القارة الأوروبية تحسبًا لتعذر إنهاء إجراءات السفر في الوقت المناسب، وذلك لضمان توفير برنامج إعداد مناسب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الإداري للنادي التنسيق مع المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق، لوضع اللمسات الأولى على خطة الإعداد للموسم المقبل.

وأجرى وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا مع عموتة خلال الساعات الماضية لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ترتيبات المعسكر الخارجي، وموعد عودة اللاعبين للتجمع، إلى جانب الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف المعسكر الخارجي في أقرب وقت، بما يضمن للجهاز الفني تنفيذ برنامجه الإعدادي بالشكل الأمثل قبل بداية المنافسات الرسمية.

الزمالك الاهلي ممدوح عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

السجل التجاري

إنذار ثم حذف القيد.. ماذا يحدث عند عدم تجديد السجل التجاري في الموعد المحدد؟

النائبة يوستينا رامي

الشيوخ يناقش مقترح نائبة عن تطوير آليات التنسيق البرلماني ودعم الدبلوماسية حيال التطورات الإقليمية

مجلس النواب

قبل استكمال مناقشتها بالنواب .. اللائحة تحدد قواعد التصويت على الموازنة الجديدة

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد