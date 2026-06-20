رسميا.. البنك الأهلي يضم مودي ناصر في الموسم الجديد

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميًا مع مودي ناصر، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف النادي.

وجاء التعاقد مع مودي ناصر بعد الاتفاق على ;g التفاصيل الخاصة بالصفقة، حيث أنهى اللاعب إجراءات انضمامه إلى البنك الأهلي بنجاح، ليصبح أحد الصفقات الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل البنك الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم مختلف المراكز، بناءً على رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، بهدف الظهور بشكل قوي في منافسات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن ينتظم مودي ناصر في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد والمشاركة في المباريات الودية التي تسبق انطلاق الموسم.