الزناري يطالب الزمالك بحسم مصيره.. والبنك الأهلي يترقب القرار النهائي

طلب مصطفى الزناري، مدافع الزمالك، من مسؤولي إدارة الكرة بالنادي حسم موقفه بشأن العودة إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وينتظر اللاعب قرار الجهاز الفني وإدارة الزمالك بشأن مستقبله، سواء من خلال الاستمرار ضمن صفوف الفريق والمشاركة في الموسم المقبل، أو السماح له بالرحيل بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي المقابل، أبدى نادي البنك الأهلي رغبته في التعاقد مع الزناري بصورة نهائية، بعدما قدم مستويات جيدة خلال فترة إعارته ونجح في الظهور بشكل مميز مع الفريق، ما دفع الإدارة إلى التفكير في الإبقاء عليه ضمن مشروع الموسم الجديد.

ولا يقتصر اهتمام الأندية بخدمات اللاعب على البنك الأهلي فقط، إذ يمتلك الزناري عدة عروض محلية من أندية تسعى للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، مستغلة حالة الغموض التي تحيط بمستقبله داخل القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة حاسمة بين اللاعب ومسؤولي الزمالك، من أجل تحديد مصيره النهائي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الزناري في حسم موقفه مبكرًا والتركيز على وجهته المقبلة.