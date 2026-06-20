قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين أون لاين لاستمرار صرف الدعم
بعد الانتقادات التي طالته بعد تعادل إسبانيا والكونغو.. دالوت يدافع عن رونالدو
مواجهة الشائعات ومحاولات الإساءة|رسالة وزير التعليم للإعلام قبل امتحانات الثانوية العامة
من فرساي إلى سويسرا.. كواليس توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني
ماثيو هارت: نجاح مفاوضات الـ 60 يوما مرهون بالتزام إيران ببنود التفاهم
نتنياهو ووزير الدفاع يوجهان الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الزمالك يحسم أزمة فرع أكتوبر ويحصل على أرض جديدة بحدائق أكتوبر
رسميا.. البنك الأهلي يضم مودي ناصر في الموسم الجديد
وزير التعليم للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة: نثق في إلتزامكم بتحقيق الإنضباط
السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتوجيهات الرئيس السيسي.. الزمالك يحسم أزمة فرع أكتوبر ويحصل على أرض جديدة بحدائق أكتوبر

السيسي
السيسي
حسن العمدة

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة فرع جديد للنادي عليها، بما يحقق طموحات الزمالك وجماهيره وأعضائه في هذا المشروع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم، برئاسة الكابتن حسين لبيب، حيث قرر المجلس التوجه بالشكر والتقدير للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وخاصة  معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان، والذين كان لتعاونهم وتنسيقهم دور محوري في الوصول إلى الحل الأمثل لهذه الأزمة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي.

كما قرر المجلس الموافقة على كافة ما جاء بخطاب وزير الشباب والرياضة بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض للنادي بمدينة حدائق أكتوبر لبناء فرع جديد للنادي عليها، مع التأكيد على التزام النادي بكافة الضوابط القانونية واللائحية والإدارية ذات الصلة، والضوابط الواردة بالخطاب، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تلك الضوابط.

وقام الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بتوجيه شكر خاص للمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي نظرًا لدوره وجهده الكبير في متابعة وإنهاء ملف الأرض بهذا الشكل المتميز.
وقرر مجلس الإدارة أيضًا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة المشروع وفقًا للتكليفات الرئاسية والجدول الزمني الموضوع في هذا الشأن من قبل رئاسة الجمهورية، وذلك التزامًا بالتوقيتات المحددة، على أن يتم عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة تتضمن ما تم التوصل إليه من أعمال، والمعوقات التي قد تحول دون الالتزام بالجدول الزمني المقرر وفقًا للتوجيهات الرئاسية، و العرض على وزارتي الشباب والرياضة والإسكان بشكل دوري، ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وفق التوجيهات الرئاسية، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من داخل أو خارج النادي لمعاونتها في تنفيذ مهامها.

مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد