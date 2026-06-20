الغندور: قلق على الزمالك.. وإشادة بدعم جماهير الأهلي للأبيض

أكد الإعلامي خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك حالة من القلق لدى كثير من المصريين بشأن موقف نادي الزمالك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إعجابه بتفاعل جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمهم لفكرة مساندة الزمالك باعتباره ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك

وأوضح الغندور أن هذا الدعم من بعض جماهير الأهلي يأتي – بحسب وصفه – من منطلق وطني، باعتبار أن الزمالك يمثل الكرة المصرية في البطولة القارية، مؤكدًا تقديره لهذا الموقف.

وأضاف أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أهمية دعم الأندية المصرية كافة في المشاركات الخارجية بما يعزز من قوة الكرة المصرية قارياً.

وتواجه إدارة النادي الأهلي تحديًا جديدًا في إطار التحضير للموسم المقبل، بعدما اصطدمت بصعوبة استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا لإقامة معسكر خارجي خلال فترة الإعداد الصيفية.

كانت الإدارة قد وضعت إسبانيا على رأس قائمة الدول المرشحة لاستضافة معسكر الفريق، المقرر انطلاقه خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول دول الاتحاد الأوروبي باتت تهدد تنفيذ هذا المخطط.

وتدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي عددًا من البدائل خارج القارة الأوروبية تحسبًا لتعذر إنهاء إجراءات السفر في الوقت المناسب، وذلك لضمان توفير برنامج إعداد مناسب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الإداري للنادي التنسيق مع المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق، لوضع اللمسات الأولى على خطة الإعداد للموسم المقبل.

وأجرى وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا مع عموتة خلال الساعات الماضية لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ترتيبات المعسكر الخارجي، وموعد عودة اللاعبين للتجمع، إلى جانب الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف المعسكر الخارجي في أقرب وقت، بما يضمن للجهاز الفني تنفيذ برنامجه الإعدادي بالشكل الأمثل قبل بداية المنافسات الرسمية.