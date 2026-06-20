قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة: نثق في إلتزامكم بتحقيق الإنضباط
السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة
تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم
وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة
بريطانيا تواجه تحديا جديدا في خططها لتطوير البنية التحتية الرقمية
حفل نجوم التسعينات أولى مفاجآت المسرح الروماني بالساحل الشمالي
مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مواجهة هولندا والسويد في كأس العالم 2026

هولندا
هولندا
إسلام مقلد

كشف رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السويد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

ويأتي الطواحين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد نقطة، فيما يمتلك المنتخب السويدي 3 نقاط، بالمرتبة الأولى.

التغيير الوحيد في تشكيل الطواحين عن مواجهة اليابان هو مشاركة بريان بروبي بدلًا من كريسينسيو سامرفيل.

تشكيل هولندا في مواجهة السويد

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكي، دينزل دومفريس.

خط الوسط: تياني راندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، بريان بروبي.

تشكيل السويد في مواجهة هولندا

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بينجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.

يُذكر أن المنتخب الهولندي كان قد تعادل مع اليابان، في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدفين، فيما تجاوز منتخب السويد نظيره تونس بنتيجة 5-1.

رونالد كومان منتخب هولندا هولندا السويد كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

قبيل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة يبدأ غدا.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بأعضاء مركز توزيع أسئلة الامتحانات

صحة الشرقية

تنفيذ 127 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوي الهمم في الشرقية

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية : 51 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 98 لجنة بالمحافظة

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد