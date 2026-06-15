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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليابان تقتنص تعادلا مثيرا أمام هولندا بكأس العالم 2026

هولندا واليابان
هولندا واليابان
رباب الهواري

خطف منتخب اليابان تعادلاً ثميناً أمام نظيره منتخب هولندا بنتيجة هدفين لكل فريق، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة أرلينجتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وصناعة الفرص، قبل أن تتواصل الندية حتى اللحظات الأخيرة، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وجاء هدف التعادل للمنتخب الياباني في الدقيقة التاسعة والثمانين عن طريق المهاجم كوكي أوغاوا، الذي استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بنجاح داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة بعد مباراة اتسمت بالإثارة والسرعة.

وكان المنتخب الهولندي قد تقدم في النتيجة خلال اللقاء، إلا أن المنتخب الياباني أظهر شخصية قوية ورفض الاستسلام، ليعود في الوقت المناسب ويخرج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

واعتمد المنتخب الهولندي على تشكيل ضم في حراسة المرمى فيربروجن، وأمامه في خط الدفاع دينزل دومفريس، وفان هيكي، وفيرجيل فان دايك، وميكي فان دي فين، بينما تواجد في الوسط ريان جرافنبرخ، وتيجاني ريندرز، وفرينكي دي يونج، وقاد الهجوم سوميرفيل، ودونيل مالين، وكودي جاكبو.

في المقابل، بدأ المنتخب الياباني المباراة بتشكيل ضم سوزوكي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع واتانابي، وتانيجوتشي، وإيتو، وفي خط الوسط دوان، وكامادا، وسانو، وناكامورا، وكوبو، ومايدا، بينما قاد خط الهجوم أويدا.

وبهذه النتيجة، حصل كل منتخب على نقطة واحدة في مستهل مشوارهما في دور المجموعات، ليبقى الصراع مفتوحاً على بطاقات التأهل، في انتظار نتائج بقية مباريات المجموعة والجولة الثانية، التي ستكون حاسمة في رسم ملامح المنافسة على العبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦

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