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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 20-6 -2026 والقنوات الناقلة

هولندا
هولندا
رباب الهواري

يشهد اليوم السبت 20 يونيو 2026 إقامة عدد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات، تتقدمها منافسات بطولة كأس العالم، حيث تلتقي هولندا مع السويد في مواجهة قوية ضمن دور المجموعات، بينما يصطدم منتخب ألمانيا بنظيره كوت ديفوار في لقاء يسعى خلاله كل فريق إلى تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

كما تتواصل منافسات البطولة بإقامة مباراتين أخريين، إذ يواجه منتخب الإكوادور نظيره كوراساو، فيما يخوض منتخب تونس مواجهة مهمة أمام منتخب اليابان في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق المنافسة على بطاقات العبور.

وعلى صعيد آخر، تتجه الأنظار أيضًا إلى منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يستضيف ألميريا فريق مالقا في مباراة قوية يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بنجاح في المسابقة.

مواعيد مباريات كأس العالم

* هولندا × السويد، الساعة الثامنة مساءً.
* ألمانيا × كوت ديفوار، الساعة الحادية عشرة مساءً.
* الإكوادور × كوراساو، الساعة الثالثة صباحًا.
* تونس × اليابان، الساعة السابعة صباحًا.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني

* ألميريا × مالقا، الساعة العاشرة مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل احتدام المنافسة في بطولة كأس العالم، حيث تسعى المنتخبات إلى حصد النقاط الثلاث والاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تشهد منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني صراعًا قويًا بين الأندية من أجل تحقيق أهدافها في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهتا هولندا أمام السويد وألمانيا أمام كوت ديفوار إثارة كبيرة، في ظل تقارب المستوى والطموحات، بينما يطمح منتخب تونس إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، في حين يأمل الإكوادور في استغلال مواجهة كوراساو لحصد فوز ثمين يعزز موقفه في المجموعة

منتخب هولندا المانيا كوت ديفوار كأس العالم

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