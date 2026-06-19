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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
رباب الهواري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2026 إقامة عدد من المواجهات المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث تتواصل الإثارة مع مباريات قوية قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة وفرص المنتخبات في التأهل إلى الدور المقبل.

وتترقب الجماهير العديد من اللقاءات المهمة، وفي مقدمتها مواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام منتخب أستراليا، إلى جانب المباراة التي تجمع منتخب المغرب مع نظيره منتخب أسكتلندا، في لقاء يسعى خلاله أسود الأطلس لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظهم في بلوغ الأدوار الإقصائية.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهة تجمع منتخب البرازيل مع منتخب هايتي، في مباراة يدخلها المنتخب البرازيلي بطموح تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يأمل منتخب هايتي في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع منتخب تركيا مع منتخب باراجواي، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، خاصة مع أهمية النقاط الثلاث في سباق التأهل إلى الدور التالي.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

* الولايات المتحدة الأمريكية × أستراليا، الساعة العاشرة مساءً.
* أسكتلندا × المغرب، الساعة الواحدة صباح السبت.
* البرازيل × هايتي، الساعة الثالثة والنصف صباح السبت.
* تركيا × باراجواي، الساعة السادسة صباح السبت.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل جميع مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديوهات تحليلية تسبق المباريات وتستمر عقب نهايتها لتغطية أبرز الأحداث الفنية وتحليل أداء المنتخبات واللاعبين.

وتحظى مباريات الجولة الثانية بأهمية كبيرة، إذ قد تحسم نتائجها بشكل مبكر ملامح المنافسة في عدد من المجموعات، وهو ما يزيد من ترقب الجماهير لمتابعة مواجهات اليوم وما ستسفر عنه من نتائج

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