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مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

انطلقت مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العالم 2026 المقامة على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة بمشاركة 48 منتخبا منذ أمس الأربعاء 

مواعيد مباريات المنتخبات العربية بالجولة الثانية

الجمعة 19 يونيو 2026:

كندا ضد قطر-  1:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

السبت 20 يونيو 2026:

أسكتلندا ضد المغرب – 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

الأحد 21 يونيو 2026:

تونس ضد اليابان – 7:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

إسبانيا ضد السعودية – 19:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الإثنين 22 يونيو 2026:

نيوزيلندا ضد مصر – 4:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

الثلاثاء 23 يونيو 2026:

فرنسا ضد العراق  – 12:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

الأردن ضد الجزائر – 6:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

وجاءت مجموعات كأس العالم 2026 كالتالي :

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - التشيك

المجموعة الثانية: كندا - البوسنة والهرسك - قطر - سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - اسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة - باراجواي - أستراليا - تركيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - السويد - تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - كاب فيردي - السعودية - أوروجواي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - العراق - النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال - الكونغو الديمقراطية - أوزبكستان - كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما

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