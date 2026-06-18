بعد التعادل مع الكونغو.. هجوم عنيف من الصحف البرتغالية ضد رونالدو

هاجمت الصحف البرتغالية اليوم الخميس النجم كريستيانو رونالدو عقب تعادل المنتخب أمام الكونغو بنتيجة 1-1 على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

وجاء الهجوم عقب أداء رونالدو المخيب للامال امام الكونغو وفشله في استغلال أكثر من فرصة للتسجيل وقيادة بلاده للفوز على الأخير.

وأكدت صحيفة "A Bola": "رونالدو لعب 90 دقيقة وأهدر فرصتين للتسجيل بطريقة غير معتادة."، بينما جاء عنوان تقرير بصحيفة "O Jogo": "بداية مخيبة للآمال، وأداء ضعيف من رونالدو ورفاقه."

وكتبت صحيفة "Sic Noticias": "كريستيانو رونالدو ليس إضافة للفريق".



