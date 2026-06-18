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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعادل مع الكونغو.. هجوم عنيف من الصحف البرتغالية ضد رونالدو

رونالدو
رونالدو
ياسمين تيسير

هاجمت الصحف البرتغالية اليوم الخميس النجم كريستيانو رونالدو عقب تعادل المنتخب أمام الكونغو بنتيجة 1-1 على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

وجاء الهجوم عقب أداء رونالدو المخيب للامال امام الكونغو  وفشله في استغلال أكثر من فرصة للتسجيل وقيادة بلاده للفوز على الأخير.

وأكدت صحيفة "A Bola": "رونالدو لعب 90 دقيقة وأهدر فرصتين للتسجيل بطريقة غير معتادة."، بينما جاء عنوان تقرير بصحيفة "O Jogo": "بداية مخيبة للآمال، وأداء ضعيف من رونالدو ورفاقه."

وكتبت صحيفة "Sic Noticias": "كريستيانو رونالدو ليس إضافة للفريق".


 

رونالدو البرتغال كأس العالم

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