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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول الوفود المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 و16 سنة

البطولة العربية لألعاب القوى
البطولة العربية لألعاب القوى
عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، متابعة استقبال وفود المندوبين الفنيين والإداريين وممثلي الأمانة العامة للاتحاد العربي لألعاب القوى، فور وصولهم إلى مصر، على أن تستكمل باقي الوفود وصولها اليوم، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة والبطولة العربية الأولى تحت 16 سنة، التي تستضيفها مصر على مضمار استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تستمر رحلات وصول الوفود حتى غد الجمعة، حيث تباشر اللجان الفنية والإدارية أعمالها التنظيمية والتنسيقية استعداداً لانطلاق المنافسات، فيما تتولى لجنة الاستقبال والعلاقات العامة برئاسة الدكتور أمين شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، استقبال الوفود العربية والترحيب بها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان إقامة متميزة تليق بضيوف مصر.

ويشهد حفل افتتاح البطولة، المقرر إقامته مساء السبت، حضور نخبة من قيادات ورموز ألعاب القوى العربية والدولية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العربي لألعاب القوى والاتحادين الدولي والأفريقي للعبة، فضلاً عن حضور محافظ الإسماعيلية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والشخصيات الرياضية البارزة.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة عربية، في مشهد يعكس روح الأخوة والتعاون بين الأشقاء العرب، ويؤكد الدور المحوري للرياضة في تعزيز أواصر التواصل والتقارب بين الشباب العربي.

وفي هذا الإطار، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية لألعاب القوى تمثل تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الأشقاء العرب، وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفًا "نثق في قدرة الاتحاد المصري لألعاب القوى على تقديم نسخة متميزة من البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، وتسهم في دعم جهود اكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة".


من جانبه أكد اللواء حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن استضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير تمثل مصدر فخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل منذ عدة أشهر على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات العربية والقارية.

وأضاف أن البطولة لا تمثل مجرد منافسات رياضية، بل تعد رسالة وحدة وتعاون بين أبناء الوطن العربي، وفرصة حقيقية لاكتشاف وصقل أبطال المستقبل، مؤكدًا أن روح الفريق الواحد تسيطر على جميع الجوانب التنظيمية، في ظل التعاون الكبير بين مختلف اللجان العاملة والدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية.

وفي المقابل، أشادت الوفود العربية المشاركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به منذ وصولها إلى مطار القاهرة، معربة عن تقديرها للتنظيم المتميز وما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في خروج البطولة بصورة تليق بمكانتها وأهميتها على الساحة الرياضية العربية.

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