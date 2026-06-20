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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
حسن العمدة

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة منتخب العراق في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كاس العالم المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

تنطلق مباراة فرنسا والعراق يوم 23 يونيو الجاري في تمام الساعه الـ12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب فرنسا الفوز امام السنغال بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ديشامب يحذر لاعبي فرنسا من العراق: لا مكان للثقة الزائدة في المونديال
 

وجه ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، تحذيرًا شديد اللهجة للاعبيه، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب العراق، ضمن منافسات كأس العالم 2026، مطالبًا إياهم بعدم الاستهانة بالمنافس، والتركيز الكامل طوال المباراة.

وأكد ديشامب في حديثه للاعبيه، أن المنتخب العراقي ليس فريقًا سهلًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنه يمتلك تنظيمًا دفاعيًا جيدًا، وانضباطًا تكتيكيًا وبدنيًا يجعله قادرًا على مجاراة المنتخبات الكبرى.

وأضاف مدرب "الديوك" أن العراق قدم مستويات مميزة أمام منتخبات قوية خلال الفترة الماضية، حيث نجح في إحراج منتخبات بحجم إسبانيا والنرويج، كما حقق الفوز على بوليفيا، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده المنتخب الآسيوي.

وشدد ديشامب على ضرورة التعامل مع المباراة بأقصى درجات الجدية، مؤكدًا أن اسم فرنسا وتاريخها لا يضمنان الفوز مسبقًا، وأن أي تهاون قد يكلف الفريق الكثير في بطولة لا تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب.

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