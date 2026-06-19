كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن منتخب نيوزيلندا

يواصل منتخب مصر رحلته في ظهوره الرابع بالمونديال عندما يواجه منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة.

أبرز المعلومات عن منتخب نيوزيلندا

- تأسس الاتحاد النيوزيلندي عام 1891 وانضم للاتحاد الدولي لكرة القدم 1948 ولاتحاد أوقيانوسيا سنة 1966.

- توج منتخب نيوزيلندا بكأس منطقة أوقيانوسيا 6 مرات منذ انطلاقها عام 1973 على أرضه (1973 ’ 1998 ’ 2002 ’ 2008 ’ 2016 ’ 2024).

- شارك في كأس العالم للقارات 4 مرات (1999 ’ 2003 ’ 2009 ’ 2017) وخاض 12 مباراة لم يحقق خلالها أي فوز واكتفى بتعادل وحيد أمام العراق بدون أهداف في ثالث ظهور له بجنوب أفريقيا 2009 بعد أن حصل على جائزة الاتحاد الدولي للعب النظيف في مشاركته الأولى في النسخة المكسيكية 1999.

- استهل مشواره في المجموعة السابعة في النسخة الحالية لكأس العالم بتعادل مثير أمام منتخب إيران (2 – 2) بتاريخ 16 يونيو الجاري على ملعب صوفي في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا وسجل له الهدفين أيلياه جاست جناح مازرويل الإسكوتلندي في الدقيقتين 7 و55 وجاء الرد الإيراني عبر رامين رضائيان ومحمد مهدي محبي في الدقيقتين 32 و64.

- تأهل زملاء القائد كريس وود لكأس العالم بعد تخصيص الاتحاد الدولي مقعد مباشر لمنطقة أوقيانوسيا مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 إلى 48 منتخباً ’ حيث شارك مباشرة في المرحلة الثانية ودون تصفيات تمهيدية وتمكن من تصدر المجموعة الثانية على حساب الثلاثي تاهيتي وفانواتو وساموا بعد حصوله على العلامة الكاملة من 3 انتصارات على تاهيتي (3 – 0) وفانواتو (8 – 1) وساموا (8 – 0).

- (7 – 0) كانت نتيجة مواجهة عناصر المدرب دارين بازلي أمام فيجي في نصف نهائي هذه التصفيات وفي نهاية المطاف تفوق على كالدونيا الجديدة (3 – 0) وحجز المقعد المباشر بين كبار العالم.

- خاض زملاء كريس وود 5 مباريات في تصفيات أوقيانوسيا حققوا خلالها العلامة الكاملة وسجلوا 29 هدفاً مقابل هدفاً واحداً في شباكهم وتصدر وود قائمة هدافي التصفيات برصيد 9 أهداف.

- كريس وود هو الهداف الأول لمنتخب نيوزيلندا طوال تاريخه برصيد 45 هدفاً خلال 91 مباراة دولية خاضها منذ 2009.

- يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأول في منطقة أوقيانوسيا و الـ 82 عالمياً علماً بأن أفضل مركز له في هذا التصنيف كان الـ 47 ووصل له في شهر أغسطس 2002.

- تضم قائمة منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 26 لاعباً من بينهم 17 محترفاً في 10 دول بواقع 5 في إنجلترا ولاعبين إثنين في ويلز وأستراليا والولايات المتحدة ولاعب واحد فقط في فرنسا ’ النرويج ’ إسكتلندا ’ الدنمارك ’ هولندا وبولندا.

- القيمة السوقية لالقائمة منتخب نيوزيلندا تصل إلى 34.30 مليون يورو ويبرز اسم الهداف والقائد كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي كأغلى اللاعبين بقيمة 5 ملايين يورو ثم جوي بيل متوسط الميدان الدفاعي لفريق فيكينج النرويجي بـ 3.5 مليون وماركو ستامينيتش لاعب سوانزي سيتي بقيمة 3 ملايين يورو.

- تولى دارين بازلي (53 سنة) قيادة منتخب نيوزيلندا بتاريخ 1 يوليو 2023 وخاض الفريق معه 31 مباراة ’ فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 14 مرة وسجل 64 هدفاً مقابل 38 استقبلتها شباكه.

- تحمل هذه المشاركة الرقم 3 للمنتخب "الأبيض" في كأس العالم بعد أن ظهر لأول مرة في النسخة الإسبانية 1982 ثم في النسخة الجنوب أفريقية 2010.

- لعب منتخب نيوزيلندا 6 مباريات في المشاركتين حقق خلالها 3 تعادلات وتلقى 3 خسائر وسجل 4 أهداف مقابل 14 في شباكه.

- خاض منتخب نيوزيلندا أول مباراة في تاريخه أمام نظيره الإسكوتلندي على ملعب لاروزاليدا في مدينة مالاجا وخسر (2 – 5) بتاريخ 15 يونيو 1982 ثم واصل نتائجه السلبية وخسر (0 – 3) أمام الاتحاد السوفيتي على نفس الملعب ’ قبل أن يختتم مسيرته بخسارة ثالثة أمام البرازيل (0 – 4) على ملعب بينيتو فيلامارين بمدينة مالاجا أيضاً.

- في المشاركة الثانية بجنوب أفريقيا 2010 قدم "الأبيض" أفضل أداء ونتائج في المجموعة السادسة عندما فرض التعادل أمام منتخبات سلوفاكيا وإيطاليا (1 – 1) وباراجواي (0 – 0) وحل ثالثاً متفوقاً على "الأزوري" الذي شارك في هذه النسخة كحامل للقب النسخة الألمانية 2006.

- مواجهة المونديال ستكون الرسمية الأولى بين منتخب نيوزيلندا ومنتخب مصر والرابعة تاريخياً بعد أن سبق لهما اللعب ودياً 3 مرات ’ الأولى في 10 يوليو 1999 وتعادلا (1 – 1) وسجل لمصر حازم إمام ولنيوزيلندا هاري نجاتا والثانية بعدها بخمسة أيام وفاز منتخب مصر بهدف إبراهيم حسن مدير المنتخب الحالي ’ أما الثالثة فكانت في 22 مارس 2024 في أول لقاء لحسام حسن كمدير فني وفاز "الفراعنة" بهدف مصطفى محمد.