ربنا يستر على القادم.. الغندور يعلق على هزائم المنتخبات العربية بفارق كبير

علق الإعلامي خالد الغندور على هزيمة منتخب قطر، أمام منتخب كندا بنتيجة كبيرة ٦/٠ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "للأسف اكبر النتائج في كأس العالم مرتبطة بهزائم الفرق العربية قطر وتونس والعراق والجزائر اللي كانت بتلاعب ميسي وربنا يستر علي القادم".

ودخل المنتخب القطري سجل أكبر الهزائم العربية في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما تعرض لخسارة قاسية أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

كندا تنفرد بصدارة المجموعة

بهذا الانتصار الكبير، رفع منتخب كندا رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، مستفيدًا من تعادله في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، لتتعقد مهمته في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام منتخب سويسرا بهدف لكل فريق، في حين تعادل المنتخب الكندي في الجولة الافتتاحية أمام منتخب البوسنة والهرسك بالنتيجة نفسها.