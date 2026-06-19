رجل مباراة كندا وقطر في كأس العالم

حقق منتخب كندا فوزًا عريضًا على منتخب قطر بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد المنتخب الكندي قوته ويقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.

وسيطر المنتخب الكندي على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض أسلوبه الهجومي، بينما عانى المنتخب القطري من صعوبة كبيرة في مجاراة سرعة المنافس، ليتلقى واحدة من أكبر هزائمه في البطولة.

كندا تنفرد بصدارة المجموعة

بهذا الانتصار الكبير، رفع منتخب كندا رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، مستفيدًا من تعادله في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، لتتعقد مهمته في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام منتخب سويسرا بهدف لكل فريق، في حين تعادل المنتخب الكندي في الجولة الافتتاحية أمام منتخب البوسنة والهرسك بالنتيجة نفسها.

مهرجان أهداف كندي

افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين، ثم عاد اللاعب نفسه ليحرز هدفه الثاني والثالث الشخصي في الدقيقتين الثامنة والأربعين والثانية والتسعين، ليوقع على ثلاثة أهداف كاملة في المباراة.

كما أضاف ناثان ساليبا الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والستين، بينما جاء الهدف الخامس بعدما سجل المدافع محمد ماناي الكرة بالخطأ في مرمى منتخب قطر في الدقيقة الخامسة والسبعين.

جوناثان ديفيد يتوج بجائزة أفضل لاعب

ونال جوناثان ديفيد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه، حيث قاد منتخب بلاده إلى هذا الانتصار الكبير بتسجيله ثلاثة أهداف، وكان العنصر الأبرز في اللقاء بفضل تحركاته المميزة وقدرته على استغلال الفرص أمام مرمى الحارس محمود أبو ندى، ليمنح كندا فوزًا مستحقًا ويعزز آمالها في مواصلة المشوار بنجاح في البطولة