كندا تكتسح قطر بسداسية في كأس العالم

تلقى منتخب قطر هزيمة قاسية أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر الجمعة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فرض المنتخب الكندي هيمنته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح كايل لارين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين. وواصل ديفيد تألقه بإحراز الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصيًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم كندا بثلاثية نظيفة.

انهيار قطري في الشوط الثاني

استمرت الأفضلية الكندية بعد الاستراحة، حيث سجل ناثان ساليبا الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والستين، ثم جاء الهدف الخامس عن طريق الخطأ بعدما حول محمد ناصر المناعي الكرة إلى شباك منتخب قطر في الدقيقة الخامسة والسبعين. واختتم جوناثان ديفيد مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثالث والسادس لمنتخب كندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

شهدت المباراة أحداثًا صعبة على المنتخب القطري، بعدما اضطر لاستكمال اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد همام الأمين في الدقيقة الثانية والثلاثين، ثم عاصم ماديبو في الدقيقة الحادية والخمسين. كما تعرض إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، لإصابة قوية إثر تدخل مع ماديبو، وتشير التقارير الأولية إلى إصابته بكسر في عظم الساق، مع توقع خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

بهذا الانتصار، تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما جاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل منتخب قطر جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، لتتعقد مهمته في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي