فليك يراقب حمزة عبد الكريم في كأس العالم

يواصل المدير الفني لفريق برشلونة، هانزي فليك، متابعة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعب الفنية ورغبته في تقييم مستواه عن قرب، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن منحه فرصة أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خطة لضمه إلى معسكر الإعداد

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن فليك يعتزم استدعاء حمزة عبد الكريم إلى معسكر إعداد برشلونة للموسم الجديد، والذي سيقام في إنجلترا عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في المونديال، وذلك ضمن خطة النادي لتجهيز عدد من العناصر الشابة للمنافسة على مكان في الفريق الأول.

فرصة لإثبات الجدارة

وأوضحت الصحيفة أن حمزة سيكون ضمن قائمة الفريق خلال فترة الإعداد الصيفية، مع إمكانية الاعتماد عليه في المباريات الودية، خاصة في ظل انتظار النادي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب غياب بعض اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم فيران توريس، الذي يشارك مع منتخب إسبانيا.

استثمار في موهبة مصرية واعدة

وكان برشلونة قد أتم التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي قادمًا من الأهلي مقابل مليون ونصف المليون يورو، بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت ستة أشهر، في خطوة تعكس قناعة الإدارة الرياضية بإمكانات اللاعب، واعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ثقة من حسام حسن ومستقبل واعد

ويحظى حمزة بثقة المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بإمكاناته الفنية وشخصيته داخل الملعب، مؤكدًا أنه يتابع تطور مستواه منذ ظهوره اللافت في بطولة كأس العالم للناشئين تحت سبعة عشر عامًا.

ويخطط برشلونة لمنح اللاعب فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات عبر المشاركة مع الفريق الرديف خلال الموسم المقبل، مع استمرار تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول كلما سنحت الفرصة، في إطار سياسة النادي الهادفة إلى إعداد المواهب الشابة وصقلها للمنافسة على أعلى المستويات