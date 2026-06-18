منتخب مصر يتوجه لكندا يوم 19 يونيو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن الفريق سيتجه صباح يوم 19 يونيو إلى فانكوفر بكندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأضاف إبراهيم حسن أن بعثة منتخب مصر ستسافر من مطار سبوكان على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة، على أن يخوض الفريق تدريباته في فانكوفر في السادسة مساء، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.