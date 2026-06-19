تشكيل مباراة قطر وكندا في كأس العالم

كشف المدير الفني لمنتخب قطر، جولين لوبيتيجي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة منتخب كندا، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين اليوم الجمعة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد انتهاء الجولة الأولى وما أسفرت عنه من ترتيب أولي للمجموعة.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.

تشكيل منتخب قطر

جاءت تشكيلة المنتخب القطري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

وفي خط الدفاع: أيوب العوي، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، همام الأمين.

أما في خط الوسط: عيسى لاي، عاصم ماديبو، جاسم جابر.

ويقود خط الهجوم الثلاثي: أكرم عفيف، إيدميلسون جونيور، يوسف عبد الرزاق.

ويأمل المنتخب القطري في الظهور بصورة قوية وتحقيق أول انتصار له في البطولة، مستفيدًا من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في مختلف الخطوط.

تشكيل منتخب كندا

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لمنتخب كندا تشكيلته الأساسية، والتي ضمت:

في حراسة المرمى: ماكسيم كريبو.

وفي خط الدفاع: ريتشي لاريا، ديريك كورنيليوس، لوك دي فوجرول، أليستر جونستون.

وفي خط الوسط: إسماعيل كوني، تاجون بوكانان، ستيفن أوستاكيو، علي أحمد.

أما في خط الهجوم: جوناثان ديفيد وسيل لارين.

ويسعى المنتخب الكندي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل إلى الدور المقبل، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين المنتخبين، نظرًا لأهمية نقاط المباراة في حسابات المجموعة الثانية من منافسات كأس العالم 2026