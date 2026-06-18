كأس العالم 2026 .. شوط أول سلبي بين سويسرا والبوسنة والهرسك

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة المقامة بينهما على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء الشوط الأول سجال بين المنتخبين وأتيحت أكثر من فرصة للتسجيل أمام لاعبي المنتخبين لكن دون جدوى من تسجيل الأهداف لينتهي الشوط الأول سلبيا.

تشكيل سويسرا

أعلن المدير الفني لـ منتخب سويسرا مرات ياكين، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في المباراة المقامة بينهما على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، نيكو ايلفيدي.

خط الوسط: دان ندوي، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان رايدر، سيلفان ويدمير، ريمو فريلير.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

أعلن المدير الفني لـ منتخب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز التشكيل الأساسي لمواجهة سويسرا، على ملعب "لوس أنجلوس" في كاليفورنيا الأمريكية، في المباراة التي تقام مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل البوسنة والهرسك كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: عمار ديديتش، نيكولا كاتيتش، طارق محرموفيتش، سعيد كولازيناتش.

خط الوسط: آمار ميميتش، بنيامين تاهيروفيتش، إيفان شونيتش ، كريم عليبيجوفيتش.

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إيدن دزيكو.

ويتصدر منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك الذي يتواجد في المركز الرابع.