ضربة قوية لجنوب أفريقيا.. موكوينا يغيب عن مواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

تلقى الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا ضربة موجعة قبل المواجهة الحاسمة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط تيبوهو موكوينا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ورغم الغياب المرتقب، نجح موكوينا في تدوين اسمه في سجلات الكرة الجنوب أفريقية، بعدما سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام التشيك من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ليصبح أول لاعب يهز شباك المنافسين لمنتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم منذ هدف كاتليجو مفيلا أمام فرنسا في نسخة 2010.

وكانت مباراة التشيك وجنوب أفريقيا، التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وتقدم المنتخب التشيكي مبكرًا عن طريق ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك موكوينا التعادل في الشوط الثاني من علامة الجزاء.

وجاء إيقاف موكوينا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في البطولة، حيث تلقى الإنذار الأول خلال مواجهة المكسيك في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينال بطاقة جديدة أمام التشيك، ليغيب تلقائيًا عن اللقاء المقبل أمام كوريا الجنوبية.

ويمثل غياب موكوينا خسارة كبيرة لمنتخب جنوب أفريقيا في ظل أهميته داخل خط الوسط، خاصة أن الفريق يدخل الجولة الأخيرة بطموح الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن البديل القادر على تعويض أحد أبرز عناصره أمام المنتخب الكوري الجنوبي.