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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكاية حزينة في المونديال.. الأفيال بدون مهاجمها الأساسي أمام ألمانيا.. اعرف السبب

كوت ديفوار
كوت ديفوار
حمزة شعيب

يستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة قوية أمام ألمانيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لكن "الأفيال" قد يفتقدون خدمات مهاجمهم الأساسي إيلي واهي في واحدة من أهم مبارياتهم بالبطولة.

وتعود أسباب غياب اللاعب إلى أزمة مرتبطة بقضية يخضع للتحقيق فيها داخل فرنسا، بعدما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي في وقت سابق فتح تحقيق بشأن واهي، لاعب نيس، على خلفية شبهات تتعلق بالمراهنات خلال مباراة فريقه أمام ميتز في شهر مايو الماضي.

ووفقًا للتقارير، شهدت المباراة رهانات كبيرة على حصول واهي على بطاقة صفراء، وهو ما حدث بالفعل خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، الأمر الذي أثار الشكوك ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وبسبب هذه القضية، واجه اللاعب صعوبة في استخراج تأشيرة دخول إلى كندا، ما تسبب في عدم انضمامه إلى بعثة منتخب كوت ديفوار المتجهة لخوض مواجهة ألمانيا، ليظل في الولايات المتحدة حتى انتهاء المباراة.

ويعد غياب واهي ضربة قوية للمنتخب الإيفواري، في ظل الاعتماد عليه كأحد أبرز العناصر الهجومية، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة "الأفيال" أمام المنتخب الألماني في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل.

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