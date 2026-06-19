كندا تعمق جراح قطر بالهدف الخامس في كأس العالم 2026

واصل منتخب كندا تفوقه الكبير أمام منتخب قطر، بعدما نجح في تسجيل الهدف الخامس خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت سيطرة واضحة من أصحاب الأرض على معظم مجرياتها.

هدف عكسي يزيد معاناة المنتخب القطري

وجاء الهدف الخامس لصالح المنتخب الكندي في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة، بعدما سجل المدافع محمد ناصر المناعي الكرة بالخطأ في مرمى منتخب قطر، لتزداد صعوبة اللقاء على المنتخب القطري الذي وجد نفسه متأخرًا بفارق كبير أمام منافسه.

وشهدت اللقطة ضغطًا متواصلًا من لاعبي كندا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحاول محمد ناصر المناعي إبعاد الكرة، إلا أنها سكنت شباك منتخب بلاده، ليُحتسب الهدف الخامس لصالح المنتخب الكندي وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة.

كندا تفرض سيطرتها على مجريات اللقاء

وقدم منتخب كندا مباراة قوية على المستويين الهجومي والدفاعي، حيث نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، وفرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، ليؤكد تفوقه الواضح على المنتخب القطري، الذي واجه صعوبات كبيرة في الحد من خطورة أصحاب الأرض.

في المقابل، حاول منتخب قطر العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، إلا أن الأخطاء الدفاعية وقوة الهجوم الكندي حالت دون تحقيق ذلك، لتستمر الأفضلية الكاملة لصالح المنتخب الكندي حتى بعد تسجيل الهدف الخامس.

موقف المنتخبين في المجموعة

ويخوض المنتخبان هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا منتخبي البوسنة والهرسك وسويسرا، في ظل منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويمنح هذا الانتصار الكبير منتخب كندا دفعة معنوية مهمة في سباق التأهل، بينما تزيد هذه النتيجة من الضغوط على منتخب قطر، الذي أصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مبارياته المقبلة للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.